'Você não será substituído pela IA': por que você deveria desconfiar disso

A busca pela eficiência deve então causar uma diminuição na oferta de postos de trabalhos. Não estou dizendo que a IA vai sumir com profissões como um todo no médio prazo, mas se uma empresa consegue fazer mais com menos, é assim que vai ser.

Foi o que aconteceu com a Microsoft, por exemplo. Vi, inclusive, que uma diretora de IA foi uma das afetadas. Certamente, ela não foi substituída por desconhecer a tecnologia, mas como resultado de uma mudança no paradigma de produtividade que a IA trará para todos - inclusive para mim e para você, caro leitor, especialmente com a promessa das chegadas dos Agentes de IA.

O deslocamento de ocupações, como mostrado por relatórios do FMI e do Fórum Econômico Mundial, é uma tendência real. E não adianta esconder essas rupturas atrás de frases de efeitos que funcionam bem no palco, mas não resistem ao teste da realidade. Se continuarmos tratando os impactos da IA apenas como uma questão de adaptação individual, corremos o risco de negligenciar as responsabilidades coletivas.

Precisamos ter conversas difíceis e falar sobre cenários futuros incertos, políticas públicas e proteção social. Caso contrário, corremos o risco de ver a humanidade cada vez mais dividida em duas castas: uma minoria economicamente ativa e uma maioria economicamente descartável.