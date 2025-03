A Inteligência Artificial Geral está chegando? É difícil ter certeza

Nesta semana foi publicada pelo The NY Times uma entrevista que deixou a área de IA agitada. Com o título "O Governo sabe que a AGI está chegando", o episódio do podcast de Ezra Klein conversou com Ben Buchanan, assessor especial de IA da Casa Branca durante o governo Biden.

Buchanan começou a entrevista afirmando que acredita que a AGI está próxima. Que a tecnologia pode chegar nos próximos anos, ainda durante o mandato do Trump e que as consequências são imprevisíveis. A afirmação é forte porque ele o faz a partir de informações e conversas privilegiadas durante seu trabalho no governo americano.

Antes de aprofundar nas consequências da possível chegada de uma AGI, é importante separar a realidade da ficção, mas para isso é importante entendermos do que se trata.