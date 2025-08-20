O que muda com o ECA Digital? Como ele protege as crianças, mas cria dilema

A repercussão do vídeo do influenciador Felca, denunciando a adultização de menores nas redes sociais, criou o ambiente propício para o Congresso sair das cordas, depois de semanas tumultuadas. A atenção recaiu no PL 2628/2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e o "ECA Digital" seguiu para aprovação em ambas as casas.

Muito saiu na mídia sobre os aspectos políticos do projeto: como ele oferece uma narrativa positiva para o presidente da Câmara, Hugo Motta, e destrava a pauta de regulação das grandes empresas de tecnologia, conforme desejado pelo governo.

Mas, o que diz o projeto?

Um olhar cuidadoso sobre o texto, que segue a toda velocidade para virar lei, revela avanços na proteção de menores na internet, mas também uma boa dose de excessos e de dispositivos cuja implementação será desafiadora. Há obrigações desproporcionais ou que careceriam de mais apuro para evitar que elas virem letra morta.