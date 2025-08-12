Vídeos de IA com Laura Bolsonaro dão o tom das eleições de 2026

Da foto ao discurso político em minutos

Como você já percebeu, Laura Bolsonaro não fez quaisquer dessas publicações, nem existem nas redes evidências de que as criações tenham sido autorizadas. Com o avanço das ferramentas de IA, é cada vez mais fácil gerar vídeos com falas a partir de uma simples fotografia. Softwares de clonagem de voz e de animação facial permitem, em minutos, criar um vídeo em que qualquer pessoa parece falar qualquer coisa — com resultados que podem até ser convincentes.

Embora muitas montagens sejam detectáveis por um olhar mais treinado, parte do público, especialmente com menor familiaridade com tecnologias digitais, pode não perceber a manipulação. Outro grupo pode simplesmente nem ligar e compartilhar a publicação porque se identifica com o conteúdo. Foi-se o tempo em que os debates sobre desinformação miravam apenas os inocentes do Leblon.

Diversas plataformas de redes sociais possuem em seus termos de uso a proibição de que sejam criados ou publicados conteúdos que manipulem imagens de terceiros, sobretudo de crianças e de adolescentes. E aqui reside uma questão sobre moderação de conteúdo. Hoje, qualquer rede social que começar a derrubar os vídeos da Laurinha digital —seja por uso não autorizado de IA ou manipulação de imagem— vai acabar sendo acusada de censura política. Imagina a temperatura desses debates em 2026.

Campanha sem Bolsonaro real, mas com Bolsonaro digital

O contexto político que começa a se formar para as eleições de 2026 está andando lado a lado com a evolução das ferramentas de IA. Como lembra a antropóloga Isabela Kalil, a perspectiva de Jair Bolsonaro estar preso em 2026, e proibido de usar suas redes sociais, pode impulsionar a campanha (seja a dele, seja de aliados) a recorrer massivamente a avatares e conteúdos sintéticos para espalhar as suas mensagens. Se não tem o Bolsonaro real, vira-se com o Bolsonaro digital.