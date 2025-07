Como EUA pretendem vencer corrida da IA e o que o Brasil tem a ver com isso

É provável que a Câmara dos Deputados avance nos debates e que o Brasil tenha até o ano que vem uma posição sobre o tema, endereçando os pontos mais controvertidos do texto que já foi aprovado no Senado Federal. Certamente a cara dessa regulação não será a mesma da que foi desenhada no plano dos EUA, colocando mais um elemento de rusga no tensionamento das relações.

Enquanto o noticiário político debate a relação entre os governos, e o econômico avalia o impacto das tarifas na exportação de produtos brasileiros, existe um olhar cada vez mais importante sobre como questões sobre soberania nacional e tecnologia se intercalaram para valer.

E se hoje a decisão judicial sobre as plataformas digitais, e em especial no que atinge as redes sociais, assumiu protagonismo, podemos esperar por uma troca de guarda em breve, com os temas sobre regulação de IA entrando cada vez mais na alça de mira, com fortes impactos na política e na economia.