STF torna Marco Civil complexo ao criar 'prateleiras de responsabilização'

Já plataformas fechadas, como WhatsApp, e-mail e Zoom, foram explicitamente excluídas da aplicação direta da tese. Por outro lado, Instagram, TikTok, Wikipedia, Reclame Aqui e até sistemas de avaliação de restaurantes ou hotéis entram na nova regra.

O futuro da discussão

Para quem acompanhou de perto as 16 sessões que o STF levou para chegar ao resultado, fica a impressão de que, com todas as questões acima levantadas, essa foi fatalmente a via do meio encontrada pela Corte. Ficaram vencidos tanto os que defendiam que o regime do Marco Civil não fosse alterado - como os ministros Fachin, Mendonça e Nunes - bem como os que propunham uma mudança extrema, com responsabilidade automática das plataformas e inconstitucionalidade do artigo 19, como os Ministros Toffoli, Fux e Moraes.

Ao olhar para o futuro, depois de tantas idas e vindas nas discussões do plenário, o STF parece ter dado a resposta possível a partir dos posicionamentos no tribunal. Superada essa etapa, a bola está com o Congresso para voltar ao tema e procurar construir consenso, alterando ou confirmando as direções apresentadas pelo Supremo.

Até lá, será importante acompanhar como o modelo imposto pelo STF será aplicado na prática. O Brasil trocou um modelo simples de responsabilidade de plataformas por um bastante complexo. Decifrar quais regras valem para quais serviços e por quais tipos de conteúdos manterá os advogados e demais profissionais da área jurídica ocupados por um bom tempo.