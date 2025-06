Decisão sobre mudar Marco Civil a portas fechadas é derrota para o debate

Como será formada a tese?

Ao final do julgamento será formada uma tese, que servirá de forma bastante importante para guiar a jurisprudência dos tribunais inferiores. Aqui vale lembrar que em vários casos a tese é costurada depois dos votos dos ministros e durante a própria sessão. Isso é importante porque nos permite ver as diferentes opiniões dos ministros e como eles vão procurando criar adendos ou reivindicações até chegar no consenso.

O presidente da corte, o ministro Luis Roberto Barroso, já avisou que nesse caso do Marco Civil da Internet a costura da tese não será feita em plenário. Ela será feita em reservado para que os ministros possam livremente se expressar e chegar na formação de uma tese consensual. Está inclusive marcado um almoço dedicado ao tema para esta quinta-feira (26).

A identificação de consensos e dissensos não sendo feita em sessão retira do público um momento importante para compreender a construção do entendimento da Corte. Perdem a audiência, os pesquisadores e os analistas que não terão essa oportunidade de entender como a tese do Supremo acabou sendo fechada e como diferentes ministros podem ter contribuído para a formação da tese de maneira distinta.

Esse tipo de informação tem sido muito importante para entender a visão dos ministros, não apenas quando proferem os seus votos, mas em especial quando dialogam, quando procuram chegar num texto que represente o pensamento do tribunal sobre determinado tema.

Um julgamento complexo como esse, e que já representa por si só um desafio para ser comunicado, perde muito ao não propiciar um momento para construção pública da tese.