Febre reborn: Poucas coisas saem de moda tão rápido quanto a realidade

É claro que existe espaço para a produção de bonecos que possam ajudar pessoas a superar situações traumáticas e complexas. Mas a sua utilização precisa ser acompanhada, até porque existe discussão sobre como esses objetos podem gerar dependência emocional. Em entrevista a Tilt, o antropólogo James Wright questionou o uso de robôs para o cuidado de idosos no Japão, mostrando como até mesmo uma foca de pelúcia que emite sons ao ser acariciada estava criando problemas quando as pessoas não mais queriam largar o objeto.

As pessoas que compraram um bebê reborn sabem que adquiriram um boneco, por mais que ele se pareça com um bebê autêntico. Então, de onde vem o assombro coletivo? Uma parte parece ser um incômodo com a intensidade pela qual se passou a viver e a comunicar a jornada de cuidados com o bebê reborn. A simulação de situações reais mais lembra um LARP (live-action role playing game) de maternidade ou paternidade.

Outra parte da explicação vem do conforto que a experiência simulada oferece, da segurança em depositar e testar sentimentos em uma relação na qual tudo está absolutamente sob controle. Nenhum contato humano permite tamanho privilégio. Em um mundo repleto de dissabores, sofrimentos e mal-entendidos, a artificialidade virou um bálsamo. Quem precisa de relacionamentos autênticos afinal? É aqui que o mundo da tecnologia encontra a febre dos bebês reborn.

O metaverso através do espelho

Quando Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa Facebook para Meta ele prometia um futuro no qual as nossas relações com as outras pessoas seria mediada por ambientes virtuais imersivos. Poucos anos depois, o mesmo Zuckerberg anunciou a criação de amigos de inteligência artificial para nos fazer companhia. Assim, o futuro prometido cada vez mais se parece com um jogo de videogame para uma pessoa só e repleto de personagens não jogáveis, com os quais podemos interagir.

O metaverso virou piada, sendo visto como um hype que não se concretizou. O tempo passou e até hoje ninguém pode dizer que está para valer no metaverso. Existem espaços imersivos aqui e ali no qual se interage via avatares, mas a virtualização de tudo prometida pelo metaverso ainda não chegou.