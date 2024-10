Efeito bumerangue: aviso sobre IA em conteúdo eleitoral prejudica candidato

Você confiaria mais ou menos em um conteúdo eleitoral com aviso de que foi feito com inteligência artificial? Legislações ao redor do mundo, inclusive no Brasil, começaram a exigir que campanhas indiquem quando isso acontece de modo relevante. O objetivo é informar ao eleitor de aquilo que está vendo, lendo ou ouvindo sofreu manipulação importante.

Mas será que os avisos são realmente informativos? Ou será que geram mais dúvidas no eleitor, que passa a questionar o que foi realmente alterado no conteúdo eleitoral?

Um estudo do Center on Technology Policy, da New York University (NYU), investigou esses efeitos em experimento online com 1.051 participantes.