Edits pagos: punição a Marçal não resolve ação orquestrada de cortes virais

Essa segunda parte, em que se permite a criação de novas contas oficiais, não apenas será soterrada pelos comentários sobre censura, como termina por parecer que o principal resultado da decisão foi zerar o número de seguidores do candidato nas redes, forçando Marçal a construir de novo as suas bases, mas sem comprar engajamento.

Se o problema central era a monetização dos "cortes", bastaria proibir essa prática sem recorrer à suspensão das contas, ainda mais quando a mesma decisão permite a criação de novas contas oficiais.

Uma solução mais proporcional seria remover os conteúdos que tratam do campeonato de viralização, por exemplo.

De olho no algoritmo das redes

A decisão, ao resumir as alegações do PSB, lembra que as possíveis infrações eleitorais poderiam ser "potencializadas pelo fato de que o clicar no conteúdo de um candidato ensina o algoritmo que a pessoa teria, de alguma forma, interesse naquela pessoa. E isso lhe dá uma maior visibilidade perene, fazendo com o os efeitos do ilícito se protraiam no tempo."

Esse é um ponto que pode dar trabalho mais adiante.