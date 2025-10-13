Graduação em psicanálise é hoje uma falácia, mas precisamos ouvir mais

Pesquiso a presença e a história da psicanálise no Brasil há mais de 20 anos, buscando compreender como suas ideias foram assimiladas pela nossa cultura. Orientei teses e publiquei artigos sobre temas como a cultura dos condomínios, o impacto de Freud no modernismo e a adaptação da psicanálise ao capitalismo, especialmente com a expansão digital e as transformações na saúde mental.

Também me dedico a reflexões que aprofundem o debate e levem a práticas éticas, clínicas e conceituais da psicanálise.

Participo de aulas públicas, rodas de conversa, projetos culturais e colaborações em jornais e revistas. Acompanho a relação da psicanálise com a educação, as políticas públicas, o direito e a mídia, para garantir sua presença crítica no debate público. Denuncio tentativas de reduzir a psicanálise a uma técnica psicoterapêutica ou pseudocientífica e critico abordagens mercantis, adaptativas ou religiosas, tradicionais ou neoliberais.