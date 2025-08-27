Voz contra chantagem: o que faz alguém a se levantar quando todos se calam?

O primeiro tornou-se metonímia do nacionalismo colonial e protótipo do homem enlouquecido pelo excesso de poder; o segundo tornou-se metáfora dos povos subjugados e líder potencial das revoltas coloniais.

Foi assim também com Antígona, a heroína grega de Sófocles, que Lacan tomou para representar a ética da psicanálise e que Andrea Beltrão trouxe para os palcos.

Após a morte do pai Édipo, os irmãos Polinice e Etéocles combinaram revezar-se no reinado de Tebas. Logo na primeira alternância, Etéocles se recusou a sair. Polinice se aliou aos inimigos da cidade e, no combate, ambos morrem. O tio Creonte decidiu que Polinice ficaria insepulto no campo de batalha, enquanto Etéocles seria enterrado com honras por ter defendido Tebas.

Coube então a Antígona, uma jovem de 13 anos, se levantar. Num ato heroico e improvável, ela desafiou Creonte, enterrou o irmão e foi condenada a ser enterrada viva com ele.

Alguns dirão que ela agiu por apego à família; outros, que foi a heroína de uma nova lei, na qual todos nós temos direito a um funeral e a existir na memória dos que sobrevivem.

Não me parece um acaso que agora Beltrão protagonize "Lady Tempestade: uma mulher contra a barbárie" no papel de Mércia Albuquerque, uma advogada que defendeu mais de 500 presos políticos na ditadura militar brasileira.