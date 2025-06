Alma Imoral do Brasileiro: peça ressalta nossa contradição e nudez selvagem

Ao contrário do que afirmou a crítica, não se trata de um monólogo, mas de um verdadeiro diálogo —tanto por momentos cruciais nos quais a plateia tem voz e voto e quanto pela tese da peça de que a alma tem uma estrutura dialogal: fala consigo ao se dirigir ao outro e se dirige ao outro ao falar consigo.

Sim, meu caro leitor, isso também quer dizer que há diálogos que são monólogos. São aqueles em que os envolvidos trocam palavras, mas não mudam de posição como efeito.

Recentemente, Clarice declarou:

"Quando me perguntam o que sinto fazendo a peça há tanto tempo, nunca sei responder algo muito objetivo. O tempo é um mistério tão grande. Sei que hoje estou indo ensaiar. Ensaiar? Sim, ensaiar. Preciso passar o texto, me encontrar com o texto e com a dança da Alma para me apresentar atualizada para vocês. Objetivamente, posso dizer uma coisa: a memória é um afeto composto de milhões de partículas atemporais. A memória não se repete, só existe no agora. Sim, é um paradoxo. Por ser memória, nunca se repete, tal a quantidade de ângulos que a compõe. Cristal infinito que flana dentro de nós e em nós não é um órgão, nem um osso, nem um músculo; é o que é. Um conjunto, uma anatomia, uma canção que se estende pelo silêncio, e no silêncio se envolve."

A peça é um sucesso compartilhado por milhares de espectadores, coisa extremamente curiosa e notável, dadas o enredo erudito e filosófico —mais um exemplo de que nossa cultura, assim como nossa educação pós-inflacionária, quer qualidade.

É lamentável que a peça seja "não-recomendável para menores de 18 anos", já que tem vocabulário elegante, conteúdo inteligente e argumentação leve sem qualquer exagero, obscenidade ou palavrão para arrancar riso fácil. É, na verdade, uma experiência formativa que deveria ser obrigatória para menores de 18 anos.