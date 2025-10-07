Por que aplicar a verificação de idade na internet é tão difícil?

Mas a experiência internacional mostra que essa equação está longe de ser trivial.

No Reino Unido, onde existe desde 2020 um código de design apropriado para a idade e, mais recentemente, entraram em vigor novas medidas de proteção de crianças a danos online, as plataformas também foram obrigadas a implementar sistemas robustos de checagem de idade. Mas sua efetividade tem sido bastante insatisfatória.

Entre os resultados imediatos das novas regras britânicas, está a multiplicação de tutoriais ensinando a driblar as barreiras de idade impostas pelos sites.

Além disso, algumas empresas implementaram soluções problemáticas e desproporcionais, como o Spotify, que passou a exigir o escaneamento da face dos usuários para estimar sua idade e restringir seu acesso a músicas com termos "explícitos".

Não existe método infalível

O caso do Reino Unido, coincidindo com as produções acadêmicas e técnicas sobre o assunto, nos mostra que não existe um método infalível para a verificação de idade.