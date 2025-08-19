TILTUOL
Opinião

China passou de 100% 'cash' para exemplo de pagamentos com sorriso e palma

Monica Magalhaes*
Especial para Tilt
Palma da mão é usada para validar pagamentos na China
Palma da mão é usada para validar pagamentos na China Imagem: iStock

Não faz muito tempo, a China era uma sociedade baseada quase 100% em dinheiro físico. Mas, em 20 anos, virou uma referência em pagamentos digitais e fez da evolução desses sistemas uma das principais marcas da inovação do país.

A cultura do pagamento à vista fazia com que a população não se interessasse pelos cartões de crédito. Foi grupo Alibaba que percebeu um espaço para inovar nesse tipo de pagamento e criou um app pra isso. Assim nasceu o Alipay, em 2004, junto com o boom dos smartphones e marketplaces. O QR Code se popularizou.

Logo depois, veio o WeChat Pay, que integrou pagamentos dentro do próprio app de mensagens.

A evolução continuou, e hoje essa vibe é tão grande que, por aqui, pagamento não é só uma transação, é uma experiência.

Como tornar o pagamento mais rápido, seguro, inclusivo e integrado ao ecossistema do varejo de todas as verticais de negócio? Vamos analisar essa estratégia de negócio.

Muita gente conhece o Alipay, por exemplo, como um app de pagamentos, mas ele evoluiu e é muito mais que isso.

Ele nasceu como uma solução digital para facilitar e proteger as compras online em um tempo em que a confiança no e-commerce chinês ainda era baixa. A proposta era simples, mas revolucionária: o pagamento só seria repassado ao vendedor após a confirmação de recebimento da mercadoria pelo cliente. Ou seja, era uma plataforma, uma estratégia puramente de software.

Com o avanço dos smartphones, o Alipay se reinventou. Entre 2011 e 2015, popularizou o uso de QR Codes para pagamentos em lojas físicas, um dos maiores saltos na digitalização do varejo na China. Nessa época, bastava o lojista imprimir um QR Code e o cliente escanear com o app para fazer o pagamento. Era simples, rápido e extremamente acessível.

E o que era uma estratégia apenas de software passou a ser também física com a entrada dos dispositivos.

Então, a verdadeira transformação começou por volta de 2017, quando o Alipay passou a investir também no desenvolvimento de hardware.

A ideia era clara, oferecer experiências de pagamento mais seguras, rápidas e autônomas. Surgiram então os dispositivos inteligentes como leitores de QR Code de mesa, terminais com reconhecimento facial, sensores de palma da mão e totens de autoatendimento com tela, câmera e software embarcado.

Esses dispositivos, embora muitas vezes fabricados por parceiros, são totalmente integrados ao Alipay e considerados parte do ecossistema.

Hoje, o Alipay vai muito além de uma carteira digital. Ele oferece crédito, seguros, investimentos e soluções completas de pagamento físico e digital, tornando-se uma verdadeira plataforma financeira integrada.

A estratégia foi tão bem-sucedida que a China se tornou referência global em pagamentos sem atrito, com tecnologias biométricas que dispensam cartões, senhas ou até mesmo o uso do celular.

A evolução do Alipay mostra como inovação e adaptação às necessidades do mercado são essenciais para liderar a transformação digital. Se tivessem parado a inovação no software, certamente não seriam hoje do mesmo tamanho.

O Alipay tem investido fortemente em formas de autenticação cada vez mais rápidas, seguras e acessíveis. Hoje, a plataforma oferece diversas maneiras de validar um pagamento, cada uma pensada para atender diferentes perfis de usuários e contextos de uso.

A mais comum continua sendo o QR Code, onde o cliente escaneia um código e confirma a compra no aplicativo usando senha ou biometria. Essa foi a base da revolução dos pagamentos móveis na China. Com o tempo, no entanto, novas formas de autenticação foram sendo desenvolvidas para reduzir ainda mais o atrito na experiência de compra.

Uma das mais inovadoras é o reconhecimento facial. Chamada de "Smile to Pay", essa tecnologia permite que o cliente pague simplesmente sorrindo para um terminal com câmera. O sistema reconhece o rosto, cruza com os dados da conta do usuário e autoriza a transação em segundos. É rápido, eficiente e elimina completamente a necessidade de celular ou carteira.

Outra tecnologia em expansão é a leitura da palma da mão. Diferente das digitais, esse sistema escaneia os padrões únicos de veias e contornos da palma, oferecendo uma camada extra de segurança e sendo útil em situações onde o reconhecimento facial pode falhar (como o uso de máscara, iluminação ruim ou privacidade).

Essa tecnologia também é inclusiva, permitindo que pessoas com dificuldades de visão, idosos ou usuários sem smartphone façam pagamentos com facilidade.

Além disso, o Alipay continua oferecendo autenticação por senha e impressão digital no próprio app, principalmente em transações online. Mas o foco da empresa é oferecer múltiplas formas de validação para que cada usuário escolha o que faz mais sentido em seu dia a dia.

O objetivo não é apenas inovação tecnológica, mas também inclusão, garantindo que ninguém fique de fora da revolução dos pagamentos digitais.

Para quem vai como turista, pode-se usar os cartões internacionais (crédito, débito ou pré-pagos, como Wise e Nomad), mas não diretamente: é preciso cadastrar o cartão no app do Alipay ou WeChat, que fazem a intermediação da transação.

Ambos os apps cobram taxas: compras de até 200 yuans são isentas, e acima disso, há uma taxa de 3% sobre o valor.

O Alipay é mais amigável para turistas, aceita passaporte no cadastro e oferece o modo "Tour Pass", que permite carregar saldo em yuans e evitar essas taxas.

Já o WeChat Pay também aceita cartões, mas pode exigir número de celular chinês para algumas funções.

Cartões físicos raramente são aceitos, exceto em grandes hotéis.

Para economizar, usar o Alipay com Tour Pass é a opção mais prática e barata.

A China agora se prepara para um novo passo, que é a implementação da sua moeda digital. E, pra não variar, é o país que está mais avançado na implementação de uma CBDC.

A moeda é controlada diretamente pelo governo que tem como objetivo diminuir a concentração de transações dentro do Alipay e WeChat Pay. E aí, a coisa vai mudar radicalmente em breve.

Recentemente, o governo lançou o app e já é possível se cadastrar e cadastrar também os seus cartões de crédito e débito da mesma forma que os aplicativos privados e a notícia boa é que não tem cobrança de taxa.

Mas como ainda está em fase de experimentação, o app está disponível apenas para algumas regiões.

* é futurista, fundadora e diretora-executiva da Comunidade Moovers.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

