China passou de 100% 'cash' para exemplo de pagamentos com sorriso e palma

A evolução continuou, e hoje essa vibe é tão grande que, por aqui, pagamento não é só uma transação, é uma experiência.

Como tornar o pagamento mais rápido, seguro, inclusivo e integrado ao ecossistema do varejo de todas as verticais de negócio? Vamos analisar essa estratégia de negócio.

Muita gente conhece o Alipay, por exemplo, como um app de pagamentos, mas ele evoluiu e é muito mais que isso.

Ele nasceu como uma solução digital para facilitar e proteger as compras online em um tempo em que a confiança no e-commerce chinês ainda era baixa. A proposta era simples, mas revolucionária: o pagamento só seria repassado ao vendedor após a confirmação de recebimento da mercadoria pelo cliente. Ou seja, era uma plataforma, uma estratégia puramente de software.

Com o avanço dos smartphones, o Alipay se reinventou. Entre 2011 e 2015, popularizou o uso de QR Codes para pagamentos em lojas físicas, um dos maiores saltos na digitalização do varejo na China. Nessa época, bastava o lojista imprimir um QR Code e o cliente escanear com o app para fazer o pagamento. Era simples, rápido e extremamente acessível.

E o que era uma estratégia apenas de software passou a ser também física com a entrada dos dispositivos.