O projeto de lei que vai parar o jogo da adultização digital já existe
Nos últimos dias, o vídeo do influenciador Felca intensificou a urgência de uma medida que, como instituição que acompanha a realidade digital das crianças e adolescentes, há muito tempo defendemos: a implementação de um mecanismo de proteção consistente, que garanta a construção de um ambiente digital seguro e de qualidade para todos.
Ao mostrar a gravidade da adultização nas redes sociais, o vídeo se converteu em um chamado à ação. Mais do que nunca, a sociedade brasileira exige uma resposta imediata para frear a exploração das infâncias no ambiente digital, em especial nas redes sociais. Em poucas horas, diversos — e legítimos — projetos de lei novos foram apresentados como tentativas de combater a adultização.
No entanto, já existe uma proposta que se destaca por sua abrangência e maturidade: o Projeto de Lei nº 2.628/2022, aprovado por unanimidade no Senado em 2024, que se apresenta como a ferramenta mais robusta e eficiente para garantir a proteção das crianças e adolescentes, responsabilizando os agentes envolvidos na exploração digital.
Facebook, Instagram, Kwai, TikTok, Discord e YouTube operam em um sistema que, ao monetizar conteúdos inadequados e amplificar o seu alcance, estimulam a erotização precoce de crianças e adolescentes, ampliam a sua exposição ao bullying, a conteúdos violentos e a toda forma de violência e de exploração comercial — como os jogos de aposta online e a publicidade abusiva.
Ao impulsionar conteúdos que desrespeitam os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, as redes sociais atuam como protagonistas em um ciclo de exploração digital que precisa ser interrompido com urgência.
O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Enquanto 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já acessam a internet no país, nove em cada dez brasileiros acreditam que as redes sociais fazem menos do que deveriam para garantir a segurança delas, segundo pesquisa Datafolha de 2024.
Esse descompasso entre presença digital e proteção se reflete na rotina de milhares de famílias que tentam, sem instrumentos adequados, orientar seus filhos diante de plataformas desenhadas para capturar atenção e estimular o consumo. O que está por trás dessas telas não é apenas tecnologia: são modelos de negócio sofisticados, que lucram com o tempo de conexão e, muitas vezes, com a vulnerabilidade da infância.
A resposta a esse vácuo regulatório está nas mãos da Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei nº 2.628/2022 é a proposta mais consistente e abrangente já apresentada no país para enfrentar, com a urgência necessária, os riscos que rondam as infâncias e adolescências conectadas. Seu objetivo é claro: colocar os direitos de crianças e adolescentes no centro do desenvolvimento tecnológico, a fim de garantir sua proteção também no ambiente digital. A ideia de que a autorregulação das plataformas seria suficiente já se mostrou falha. É preciso uma legislação moderna, efetiva e com capacidade de responsabilizar a todos os envolvidos nesse processo de exploração.
O projeto de lei propõe medidas concretas, como a obrigatoriedade de sistemas seguros por padrão, com configurações de privacidade ativadas de forma automática, sem exigir conhecimento técnico das famílias. Prevê o fortalecimento da supervisão parental com ferramentas acessíveis e proíbe a promoção de conteúdos nocivos, como jogos de azar, bebidas alcoólicas e tabaco, publicidade abusiva, uso compulsivo de plataformas, coleta indevida de dados e violência ao público infantojuvenil.
Some-se a isso a obrigação de remover com agilidade conteúdos ilegais que violem os direitos de crianças e adolescentes, como bullying, assédio, pornografia e incitação à automutilação, além de informar com transparência sobre o uso de inteligência artificial e sistemas de recomendação, garantindo aos usuários o direito de escolha.
Essas medidas não significam restrição indevida, mas sim o exercício de responsabilidade, em conformidade com a Constituição, que estabelece de forma clara que os direitos de crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade absoluta. Uma prioridade que ainda não se refletiu plenamente no ambiente digital —justamente o espaço onde meninas e meninos aprendem, brincam, se relacionam e constroem sua visão de mundo.
O projeto é — e precisa ser — ambicioso, porque os desafios são enormes e urgentes. Vai além ao estabelecer limites para práticas de publicidade comportamental e segmentação emocional, inspirando-se em legislações avançadas, como o Digital Services Act, da União Europeia. Também acompanha iniciativas como a agência australiana eSafety e a recente Política Continental de Proteção Digital da Criança, da União Africana. Essa política é baseada na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, que também inspira o texto do PL 2.628/2022. Ou seja, o projeto não é um ponto fora da curva, mas parte de uma tendência global que o Brasil precisa acompanhar.
Cabe à Câmara a oportunidade de deixar um legado histórico: transformar o país em referência internacional na proteção digital da infância. Para isso, será preciso enfrentar os interesses daqueles que lucram com o caos informacional e o falso dilema entre regulação e censura. Aprovar essa proposta é um passo decisivo para tornar o Brasil um país que valoriza tanto a inovação quanto as infâncias e adolescências, e que compreende que proteger esse público no ambiente digital não é restringir liberdades, mas exercer responsabilidade e cumprir um dever constitucional.
*Isabella Henriques é Diretora executiva do Alana, e renato Godoy é Gerente de Relações Governamentais do Alana
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.