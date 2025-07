Brasil precisa decidir: vai acelerar ou frear a IA feita aqui?

Representando os freios está a proposta de lei de IA. O Projeto de Lei 2.338/2023 já foi aprovado no Senado e se encontra em discussão na Câmara. Pegamos a inspiração europeia, adotando a matriz do Regulamento de IA de lá e criamos uma versão só nossa, aumentando freios em número e grau e adicionando temas quentes como direito autoral, trabalho e sustentabilidade.

Colocando os dois pés no pedal

O ITS-Rio publicou um estudo com a lista das obrigações criadas pelo projeto de lei, usando a metodologia do IAPP (Associação Internacional de Profissionais de Privacidade), uma outra organização neutra e científica. Lá, eles analisaram o texto europeu e encontraram 39 obrigações a serem observadas. Na análise feita aqui, foi encontrado quase o dobro: 68 obrigações no total.

Um segundo estudo cruzou essas obrigações a serem criadas por lei com as 37 ações estratégicas propostas pelo governo no PBIA. E o resultado é que mais da metade das ações prioritárias do governo terão que aplicar a carga máxima de freios propostos pelo Legislativo.

Obrigações servem para que a inovação surja com segurança. Mas não é toda tecnologia que gera risco sistêmico, e é aqui que temos que separar o joio do trigo. Freios são ruins? Não, desde que sejam proporcionais e eficientes. Um carro sem freio é indirigível. Mas, em um carro sem motor e arrancada, nem adianta colocar freio.

Exemplos aplicados

É sempre bom dar exemplos, começando pelo PBIA. A ação "prontuário falado no SUS" visa aprimorar a documentação clínica durante teleatendimentos. Esse modelo de IA não lida diretamente com o paciente, mas sim auxiliando a equipe médica a documentar o que foi feito. Contudo, como essa IA pode influenciar no diagnóstico final, ela é classificável como de alto risco e terá que antever todas as 68 obrigações propostas.