Efeito Bruxelas: o 'poder invisível' da Europa por trás do PL das Fake News

Contudo, a comparação normativa entre os textos sugere também um efeito limitado.

Regras de transparência para as redes sociais e o conceito de riscos sistêmicos são espelhados no DSA. No entanto, há divergência no escopo, que se limita a redes sociais com mais de 10 milhões de usuários. Também há diferença no regime de responsabilidade civil dos intermediários e no modelo de governança e supervisão, em que há indefinição sobre um possível órgão de supervisão.

Argumenta-se que esse efeito limitado é explicado, em parte, por uma adaptação a demandas locais e, em outra parte, por indefinições institucionais.

Exemplos destas demandas locais são a proposta de revisão do modelo de responsabilidade do artigo 19º do Marco Civil da Internet e a introdução de regras para aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram.

Na raiz das indefinições, está o debate sobre a autoridade reguladora e seu eventual modelo de governança. Na publicação "Dilema da autoridade", especialistas do Instituto Vero & Data Privacy sugerem como caminhos preferenciais um modelo coordenado pela Ordem dos Advogados do Brasil ou a criação de uma agência reguladora similar à Agência Nacional de Dados Pessoais.

Por fim, sob uma perspectiva da iniciativa privada (as Big Techs alvo da regulação no Brasil), observa-se uma postura de espera quanto ao Efeito Bruxelas. Ou seja, entende-se que o processo de adequação ao DSA na Europa irá sinalizar se este será o modelo exportado para outros mercados, como foi a GDPR, ou se será uma regulação a ser evitada.