Por que sentimos vontade de urinar ao ver água corrente? A ciência explica

Por Tilt

O som ou a visão da água pode disparar uma vontade quase incontrolável de urinar.

Pedro França/Agência Senado

Estímulos como entrar na água, ver um vaso sanitário ou até escrever sobre xixi também ativam essa vontade.

Point3D Commercial Imaging Ltd./ Unsplash

Aprendemos desde pequenos a segurar o xixi, controlando o esfíncter com esforço consciente.

iStock

A bexiga é um dos poucos órgãos controlados tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto pelo voluntário.

Getty Images

A vontade de urinar está ligada ao sistema límbico, responsável pelas emoções.

iStock

Objetos e situações cotidianas ativam o subconsciente e lembram o corpo de esvaziar a bexiga.

iStock

Se fôssemos condicionados de outro modo, até a cor de uma árvore poderia ativar essa vontade.

Amazon Tree Climbing

Bebês urinam por reflexo, mas com cerca de 2 anos começam a ser ensinados a controlar o esfíncter.

Dev/Getty Images

Pessoas com bexiga hiperativa perdem esse controle e devem buscar tratamento médico.

iStock

Para saber mais, acesse Tilt.

iStock
Veja aqui
Publicado em 28 de julho de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também