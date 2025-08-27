Por que sentimos vontade de urinar ao ver água corrente? A ciência explica

O som ou a visão da água pode disparar uma vontade quase incontrolável de urinar.
Estímulos como entrar na água, ver um vaso sanitário ou até escrever sobre xixi também ativam essa vontade.
Aprendemos desde pequenos a segurar o xixi, controlando o esfíncter com esforço consciente.
A bexiga é um dos poucos órgãos controlados tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto pelo voluntário.
A vontade de urinar está ligada ao sistema límbico, responsável pelas emoções.
Objetos e situações cotidianas ativam o subconsciente e lembram o corpo de esvaziar a bexiga.
Se fôssemos condicionados de outro modo, até a cor de uma árvore poderia ativar essa vontade.
Bebês urinam por reflexo, mas com cerca de 2 anos começam a ser ensinados a controlar o esfíncter.
Pessoas com bexiga hiperativa perdem esse controle e devem buscar tratamento médico.
