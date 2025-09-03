O que significa quando a geladeira dá estalos altos de madrugada?

Estalos na geladeira são comuns e geralmente não representam problema grave, segundo especialistas.
Barulhos podem ocorrer durante o ciclo de degelo, quando o aquecimento provoca rachaduras no gelo acumulado.
O silêncio da madrugada faz com que os sons pareçam mais altos, mas o degelo acontece várias vezes ao dia.
O estalo também pode vir da circulação do fluido refrigerante quando o sistema entra em ação.
O descongelamento pode gerar chiados ou estalos quando a água da geada pinga sobre o aquecedor de degelo.
Ruídos frequentes vindos da máquina de gelo ou do ventilador podem indicar mau funcionamento.
Possíveis causas incluem ventilador do evaporador atingindo gelo, falha no damper ou problema no compressor.
Limpar as serpentinas uma ou duas vezes por ano ajuda a evitar superaquecimento e falhas no sistema.
Se os estalos vierem acompanhados de queda na refrigeração, é sinal de defeito e exige atendimento técnico.
