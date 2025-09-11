O que esperar do 2º eclipse solar de 2025: veja data e onde será visível

No dia 21 de setembro de 2025 ocorre um eclipse solar parcial, visível em partes da Nova Zelândia, Austrália, ilhas do Pacífico e Antártida.
Na Nova Zelândia, o fenômeno coincidirá com o nascer do sol do dia 22, por causa do fuso horário.
Martin Bernetti - 2.ju.19/AFP
O eclipse acontece quando a Lua cobre apenas parte do Sol, escurecendo levemente o céu.
A progressão global seguirá em UTC: início às 17h29, máximo às 19h41 e fim às 21h53 (14h29, 16h41 e 18h53 em Brasília).
Cada região terá duração e intensidade diferentes, dependendo da posição na faixa de sombra.
Christian Hartmann/Reuters
O eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha entre Terra e Sol, projetando sombra sobre uma parte restrita do planeta.
A faixa de sombra é estreita: cerca de 160 km de largura por 600 km de comprimento.
A sombra da Lua percorre o planeta a 1.800 km/h, limitando a duração máxima de um eclipse total a 7min40s.
Em setembro de 2025 será apenas parcial, mas ainda assim chamará atenção de astrônomos e admiradores do fenômeno.
