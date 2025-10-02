Método fácil para afiar faca cega com papel-alumínio em poucos minutos

Pedras de afiar e chairas são os métodos mais eficazes para manter facas afiadas e seguras.
Serviços profissionais de afiação garantem corte perfeito e evitam danos aos utensílios.
Em emergências, um pedaço de papel-alumínio pode melhorar temporariamente o corte da faca.
Para usar o papel-alumínio, dobre uma folha de 25 a 30 cm várias vezes até formar uma tira espessa.
Limpe e seque a lâmina antes de passar sobre a tira de alumínio a cerca de 20 graus, aplicando pressão leve.
Deslize a faca várias vezes, alternando os lados, e lave depois para remover resíduos metálicos.
O alumínio não afia de fato, mas remove sujeiras, oxidações e microdentes, melhorando a sensação de corte.
