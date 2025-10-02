Método fácil para afiar faca cega com papel-alumínio em poucos minutos

Por TILT

Pedras de afiar e chairas são os métodos mais eficazes para manter facas afiadas e seguras.

Getty Images

Serviços profissionais de afiação garantem corte perfeito e evitam danos aos utensílios.

iStock

Em emergências, um pedaço de papel-alumínio pode melhorar temporariamente o corte da faca.

Freepik

Para usar o papel-alumínio, dobre uma folha de 25 a 30 cm várias vezes até formar uma tira espessa.

Freepik e Pixabay

Limpe e seque a lâmina antes de passar sobre a tira de alumínio a cerca de 20 graus, aplicando pressão leve.

Getty Images

Deslize a faca várias vezes, alternando os lados, e lave depois para remover resíduos metálicos.

Freepik

O alumínio não afia de fato, mas remove sujeiras, oxidações e microdentes, melhorando a sensação de corte.

Freepik

Para saber mais, acesse Tilt.

Freepik e Pixabay
Veja aqui
Publicado em 19 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também