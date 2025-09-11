Maior eclipse solar do século vem aí: Sol vai desaparecer por 6 minutos

Por Tilt

Em 2 de agosto de 2027 acontecerá o maior eclipse solar do século 21, confirmado pela Nasa.

Ivan Alvarado/Reuters

O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão total em plena luz do dia.

AAP Image/Centre for Radio Astronomy Research/Michael Goh via Reuters

Será visível de forma total em países como Espanha, Marrocos, Egito, Sudão e Somália.

Philipp Salzgeber

Nesses locais o céu escurece, a temperatura cai e animais podem se confundir como se fosse noite.

Li Rui/Xinhua

Europa, África e sul da Ásia também verão o fenômeno, mas apenas de forma parcial.

Pixabay

O eclipse terá duração recorde de 6 minutos e 22 segundos de totalidade.

Mathew Schwartz/Unsplash/Reprodução

A Lua estará em seu perigeu, criando uma sombra de 258 km de largura que percorrerá mais de 15 mil km.

EFE/WU HONG

O eclipse acontece porque, apesar do Sol ser 400 vezes maior que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante, parecendo do mesmo tamanho.

Ivan Alvarado/Reuters

Jongsun Lee
Publicado em 11 de setembro de 2025.

