Maior eclipse solar do século vem aí: Sol vai desaparecer por 6 minutos

Em 2 de agosto de 2027 acontecerá o maior eclipse solar do século 21, confirmado pela Nasa.
O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão total em plena luz do dia.
AAP Image/Centre for Radio Astronomy Research/Michael Goh via Reuters
Será visível de forma total em países como Espanha, Marrocos, Egito, Sudão e Somália.
Nesses locais o céu escurece, a temperatura cai e animais podem se confundir como se fosse noite.
Europa, África e sul da Ásia também verão o fenômeno, mas apenas de forma parcial.
O eclipse terá duração recorde de 6 minutos e 22 segundos de totalidade.
Mathew Schwartz/Unsplash/Reprodução
A Lua estará em seu perigeu, criando uma sombra de 258 km de largura que percorrerá mais de 15 mil km.
O eclipse acontece porque, apesar do Sol ser 400 vezes maior que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante, parecendo do mesmo tamanho.
Para saber mais, acesse Tilt.