'Dança cósmica final': Como será colisão entre Via Láctea e galáxia de Andrômeda

Andrômeda é a galáxia vizinha da Via Láctea, localizada a 2,5 milhões de anos-luz.
AFP PHOTO/NASA/ESA/HANDOUT
Ambas estão em rota de colisão, prevista para ocorrer em 2,5 bilhões de anos.
O encontro será uma fusão lenta, comparada a uma 'dança cósmica'
Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas; a Via Láctea, cerca de 200 bilhões.
Divulgação/ESA/Webb/NASA & CSA/G. Gozaliasl/A. Koekemoer/M. Franco/COSMOS-Web
Aproximação foi confirmada em 2012 pela Nasa, com velocidade de 400 mil km/h.
Estudos de outras galáxias em fusão ajudam a prever como será o processo.
Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa
Modelos atuais ainda falham em reproduzir o alinhamento das galáxias anãs.
International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Divulgação
Halos de Andrômeda e da Via Láctea já podem estar em contato, início da fusão.
A fusão criará uma galáxia gigante; o Sistema Solar pode mudar de posição antes do Sol virar gigante vermelha.
AFP PHOTO / NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory