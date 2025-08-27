'Dança cósmica final': Como será colisão entre Via Láctea e galáxia de Andrômeda

Andrômeda é a galáxia vizinha da Via Láctea, localizada a 2,5 milhões de anos-luz.

Ambas estão em rota de colisão, prevista para ocorrer em 2,5 bilhões de anos.

O encontro será uma fusão lenta, comparada a uma 'dança cósmica'

Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas; a Via Láctea, cerca de 200 bilhões.

Aproximação foi confirmada em 2012 pela Nasa, com velocidade de 400 mil km/h.

Estudos de outras galáxias em fusão ajudam a prever como será o processo.

Modelos atuais ainda falham em reproduzir o alinhamento das galáxias anãs.

Halos de Andrômeda e da Via Láctea já podem estar em contato, início da fusão.

A fusão criará uma galáxia gigante; o Sistema Solar pode mudar de posição antes do Sol virar gigante vermelha.

Publicado em 27 de agosto de 2025.

