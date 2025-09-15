Box do chuveiro limpo com papel-manteiga? Truque caseiro elimina calcário

Por Tilt

O box de vidro acumula calcário que resiste até a produtos de limpeza.

Getty Images

Um truque viral no Instagram mostra o uso do papel-manteiga para limpar.

Reprodução/Instagram

A influenciadora britânica Laura Sibley esfregou o vidro apenas com o papel.

Reprodução/Instagram

As manchas desapareceram em segundos, como se fosse mágica.

Reprodução/Pinterest

Ela mora em região com água rica em minerais, que mancha muito o box.

Reprodução/Pinterest

Nas redes, seguidores reagiram com surpresa e elogios ao método.

Getty Images

Para aplicar, basta amassar o papel-manteiga em forma de bola firme.

Reprodução/Instagram

Esfregar em movimentos circulares, seco ou levemente úmido, já resolve.

Reprodução/Instagram

Dá para enxaguar e finalizar com pano de microfibra para mais brilho.

Getty Images

Reprodução/Instagram
Publicado em 15 de setembro de 2025.

