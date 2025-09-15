Box do chuveiro limpo com papel-manteiga? Truque caseiro elimina calcário

O box de vidro acumula calcário que resiste até a produtos de limpeza.
Um truque viral no Instagram mostra o uso do papel-manteiga para limpar.
A influenciadora britânica Laura Sibley esfregou o vidro apenas com o papel.
As manchas desapareceram em segundos, como se fosse mágica.
Ela mora em região com água rica em minerais, que mancha muito o box.
Nas redes, seguidores reagiram com surpresa e elogios ao método.
Para aplicar, basta amassar o papel-manteiga em forma de bola firme.
Esfregar em movimentos circulares, seco ou levemente úmido, já resolve.
Dá para enxaguar e finalizar com pano de microfibra para mais brilho.
