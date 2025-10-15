3I/Atlas é fotografado viajando perto de Marte sem cauda característica de cometa

Entre 1º e 7 de outubro, as sondas ExoMars TGO e Mars Express registraram o cometa 3I/Atlas passando próximo de Marte.
David Rankin, Observatório de Saguaro/ AFP
As imagens mostraram o cometa como um ponto luminoso, o mais próximo já observado por missões da ESA.
Reprodução/NASA/JPL-Caltech
Durante a máxima aproximação, ele estava a 30 milhões de km das sondas, com brilho causado pela ação solar sobre seu núcleo gelado.
O sistema de câmeras CaSSIS conseguiu captar o brilho, apesar de o cometa ser até 100 mil vezes mais fraco que os alvos habituais.
David Rankin, Observatório de Saguaro/ AFP
O núcleo, de cerca de 1 km, não pôde ser distinguido por estar muito distante, gerando apenas um brilho difuso sem cauda visível.
Reprodução/NASA/JPL-Caltech
A cauda poderá aparecer quando o 3I/Atlas se aproximar mais do Sol e liberar maior quantidade de gás e poeira.
O cometa é o terceiro objeto interestelar já detectado, após o 1I/?Oumuamua e o 2I/Borisov.
David Rankin, Observatório de Saguaro/ AFP
Descoberto em julho de 2025, ele pode ter até 7,6 bilhões de anos, sendo possivelmente o cometa mais antigo já observado.
Reprodução/NASA/JPL-Caltech
A ESA planeja novas observações pela missão Juice, antes de o 3I/Atlas deixar o Sistema Solar definitivamente em 2026.
Para saber mais, acesse Tilt.
David Rankin, Observatório de Saguaro/ AFP