Acha que sabe tudo de "Irmão do Jorel"? Faça o teste e descubra!

Irmão do Jorel completa 10 anos em 2024, com a estreia de uma nova temporada se aproximando. A série, que acompanha um menino sem nome tentando sair da sombra de seu popular irmão Jorel e a dinâmica de uma família peculiar dos anos 1980, é a mais longeva produção do Cartoon Network. Todos os episódios das temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma Max. Fã que é fã conhece os personagens, frases e momentos icônicos da animação. E então, o quanto você sabe sobre Irmão do Jorel?