Inaugurada em dezembro de 2022, a pousada RioZin surgiu do desejo do casal Rodrigo e Jane, 40, de trazer ao Brasil a experiência que tiveram em festas liberais em lugares como Cancún e Jamaica e também em cruzeiros, onde era possível tomar um drinque pelado na piscina e usar uma lingerie na noite sem julgamentos.

Eles começaram a organizar festas mais animadas na casa onde moravam, na Barra mesmo, apelidado de "Mansão do Super Casal."

No início, as festas eram só frequentadas por casais do meio liberal e amigos não adeptos. Perceberam que os mais chegados no meio eram mais assíduos, então focaram somente nesse nicho. "Vinha gente até de fora do Rio", enfatiza Rodrigo.

As festas rolavam na piscina deles, durante todo o dia, com direito a DJ, banho de espuma e muito sexo.

Em uma das festas, o casal chegou a reunir 150 pessoas. Foi quando perceberam que precisavam de um espaço mais amplo, com opção de dormitório, principalmente para as pessoas que vinham de outros estados.

Foi assim que surgiu a RioZin, uma pousada de três andares, de frente para o mar, no início da Barra. São 23 suítes que dão a sensação de estar em Búzios ou em um balneário.

A decoração é delicada, de bom gosto, como um hotel de praia mesmo. Lembra também uma típica vila grega, com postes de madeira no meio do corredor do segundo andar, onde ficam os quartos, paredes amarelas e rooftop com uma bela vista.

A limpeza é impecável e os vários funcionários com radinhos a tiracolo atendem 24 horas. Mas não é qualquer um que pode usufruir do espaço para transar.

A pousada só aceita casais de verdade. Os homens que aparecem sozinhos são aceitos mediante entrevista: eles precisam comprovar que tem alguma relação e que não estão ali escondidos da mulher. O número de homens solo ainda é limitado para evitar gente sem noção e casais fake.

"Um grande diferencial nosso é o cuidado na seleção de quem poderá frequentar a pousada. Buscamos evitar o que tem acontecido em muitas casas liberais, em que o solteiro chama uma amiga ou prostituta para acompanhar só para pagar o preço de casal, que é bem mais barato", explica Rodrigo.

Os donos ainda fazem questão de avisar que ali não é motel: não adianta conhecer alguém na praia e querer alugar suíte ali para passar algumas horas.