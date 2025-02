Enquanto vivia Nando, Christian recebeu diversas mensagens de presidiários, que se identificaram com o personagem. "[Foram] diversas mensagens de pessoas falando que queriam sair do crime. Falando: 'Eu estou reunindo forças para sair. Eu vejo o fim do seu personagem e estou vendo o meu fim também'".

O ator vê as mensagens com carinho. "Acho que temos que acolher. Como pessoas que pediram oportunidade porque queriam sair do crime, e eu fui e ajudei a ter essa oportunidade de trabalho em outros lugares".