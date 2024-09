Volta por Cima: resumo dos capítulos da novela da Globo (30/9 a 5/10)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 30 de setembro

Doralice e Madalena preparam um café da manhã especial para Lindomar. Chico, noivo de Madalena, fala com sua amante Roxelle por telefone. Madalena e Tati reclamam do tio Osmar para Doralice. Madalena se preocupa quando o pai comenta ter sentido um incômodo no peito. Jayme e Lindomar decidem comprar um bilhete da sorte a caminho do trabalho. Osmar recebe dinheiro de Violeta. Gigi pega o ônibus dirigido por Lindomar. Roxelle implica com Madalena. Baixinho manda seus capangas procurarem Osmar. Jão é chamado para uma entrevista no escritório da empresa de ônibus, e Neusa reage contrariada. Jô e Cacá ameaçam Osmar. Lindomar passa mal ao volante.

Terça-feira, 1 de outubro

O ônibus se descontrola em cima de um viaduto, e Jão orienta os passageiros. Edson e Alberto seguem para o local do acidente. Madalena se preocupa com Lindomar. Baixinho exige que Osmar pague pelos gastos que Violeta teve com ele. Roxelle avisa a Neuza do acidente com o ônibus. Doralice se desespera ao saber do acidente com o ônibus do marido. Os bombeiros iniciam o resgate dos passageiros. Lindomar é operado. Chico chega ao hospital para ficar com Madalena, e Roxelle vai a seu encontro. Edson reclama do desinteresse de Nando pelos negócios da família. O médico avisa a Madalena que Lindomar pode não sobreviver à cirurgia.

Quarta-feira, 2 de outubro

Neuza e Jão tentam tranquilizar Madalena. Roxelle provoca Chico na frente de Madalena. Lindomar não resiste à cirurgia. Jão avisa a Madalena, que se desespera. Há uma passagem de tempo. Madalena decide começar a trabalhar com decoração de festas. Doralice e Tati sentem falta de Lindomar. Osmar pede para Violeta ajudar a pagar a dívida com Baixinho. Jão descobre que a vaga que estava pleiteando foi preenchida por um amigo de Rosana e fica furioso. Miranda se aproxima de Nando. Jô e Cacá cobram de Osmar o dinheiro de Baixinho. Jão enfrenta Edson. Osmar pede que Doralice entregue a rescisão de Lindomar para ele, e Madalena o questiona.

Quinta-feira, 3 de outubro

Osmar inventa uma história para justificar o pedido inusitado a Madalena. Jão discute com Edson. Doralice comenta sobre sua desconfiança com o irmão. Baixinho pensa em acabar com Osmar. Violeta decide ajudar o amante. Gigi leva pertences para Silvia vender em um bazar. Chico namora Roxelle às escondidas, quando Madalena chega. Violeta entrega um anel de brilhantes para Osmar. Madalena pede para adiar o casamento com Chico. Jão descobre que o armário de Lindomar no vestiário da empresa continua fechado e alerta Madalena.

Sexta-feira, 4 de outubro

Madalena descobre que Jão não está mais na empresa. Edson se surpreende com Rique Nunes, amigo de Rosana. Moreira sugere que Chico antecipe o casamento com Madalena, e Roxelle se irrita. Osmar perde a joia que ganhou de Violeta. Cacá visita Ana Lúcia na Viação Formosa. Jão e Cacá conversam entrosados, e Madalena sente ciúmes. Madalena se emociona ao resgatar os pertences de Lindomar. Cida divulga o trabalho de Madalena na festa de Lucas. Algumas pessoas implicam com Gigi em uma festa ao saberem que ele estava no ônibus do acidente. Rosana tenta convencer Edson a não readmitir Jão na empresa. Baixinho tenta unir Armando e Violeta. Jão e Madalena se encontram na festa de Lucas. Osmar descobre que Lindomar comprou um bilhete que pode estar premiado.

Sábado, 5 de outubro

Osmar questiona Jayme sobre o bilhete de Lindomar. Madalena toma uma decisão ao conversar com Jão sobre sua saída da Viação Formosa. Madalena vai falar com Edson. Violeta não aceita quando seu filho diz que ela precisa se unir a Armando. Baixinho avisa a Cacá e Jô que Osmar precisa sair da vida de Violeta. Osmar descobre que o bilhete comprado por Lindomar foi premiado. Madalena fica incomodada ao ver Jão e Cacá juntos. Osmar vai receber o prêmio com o bilhete de Lindomar.