Topo

Splash

Splash

Vale Tudo: Resumo dos capítulos da novela da Globo (23/9 a 27/9)

Sarita (Luara Telles) em "Vale Tudo" - Léo Rosário/Globo
Sarita (Luara Telles) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

De Splash, em São Paulo

22/09/2025 18h22

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Relacionadas

Segredo de Eugênio em Vale Tudo traz à tona morte trágica de atriz da Globo

3 bombas na trama de Freitas: personagem comete crime e revira 'Vale Tudo'

Um detalhe muda lista de suspeitos de assassinar Odete Roitman em Vale Tudo

Quarta, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Quinta, 25 de setembro

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Sexta, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 416 votos
11,06%
Reprodução/Globo
18,03%
Reprodução/Globo
36,06%
Reprodução/Globo
34,86%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

Últimas de Splash

Jimmy Kimmel volta à TV nesta terça após suspensão por piada com Charlie Kirk

A Fazenda: Namorada de Belo admite que pensava em ser trocada por Gracyanne

Cantor Diogo Melim sofre assalto à mão armada no Rio: "Oito bandidos"

Êta Mundo Melhor: Dancing vira palco de confusão após golpe de Sandra

A previsão terrível que Carmem fará sobre o futuro de Zulma em Êta Mundo Melhor!

Resumo de Êta Mundo Melhor!: Próximo capítulo da novela, terça, 23 de setembro

Justin Bieber exibe corpo tatuado ao usar cueca branca molhada

Karol Lannes lembra exposição de pais gays: 'Grandes traumas que tenho'

Ele não merece: filho de Dita passará por sofrimento em 'Êta Mundo Melhor!'

Quem é autor que diz ter 'pena de rico' após se infiltrar entre milionários

Atriz que viralizou ao gritar em jornal da Globo explica o que aconteceu