Vale Tudo: Resumo dos capítulos da novela da Globo (19/9 a 27/9)

Sexta, 19 de setembro

Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

Sábado, 20 de setembro

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Segunda, 22 de setembro

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Quarta, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Quinta, 25 de setembro

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Sexta, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.