Renascer: Resumo dos capítulos da novela da Globo (22/01 a 03/02)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 22 de janeiro

José Inocêncio caminha pelas terras na região de Ilhéus até que e se depara com o Jequitibá. Ele decide cravar o seu facão aos pés da árvore, selando seu destino com aquele lugar. Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu marido. José Inocêncio é surpreendido por jagunços de Firmino e tem o corpo despelado. Rachid, o mascate que passava pelo local, também é atacado. Ele se salva ao fingir que está morto. Rachid se depara com José Inocêncio pendurado na árvore e fica em choque. Rachid salva José Inocêncio e o deixa na porta de Cândida, que acaba abrigando o homem em sua fazenda. Inácia sente um calafrio ao ver José Inocêncio. Firmino vai até a casa de Jacutinga. José Inocêncio recebe de Inácia um colar como guia de proteção. Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para José Inocêncio. Passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento, com as terras de sua fazenda fortalecidas. Maria Santa observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto já que Venâncio proíbe a filha de sair de casa.

Terça-feira, 23 de janeiro

José Inocêncio não gosta de saber que o Boi Bumbá vem das terras de Belarmino. Quitéria conversa com Nena sobre Marianinha, a irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa por Venâncio há algum tempo. José Inocêncio e Firmino discutem. Belarmino, fazendeiro da região, instrui os matadores sobre o serviço para matar José Inocêncio. Quitéria intercede por Santinha e Venâncio permite que Maria Santa saia pela primeira vez no cortejo do Boi. Deocleciano fica preocupado com a premonição de Inácia e pede a José Inocêncio que não viaje a Ilhéus sozinho. Vestido de Boi, Venâncio ataca Jose Inocêncio ao notar o interesse do rapaz por Maria Santa. Quitéria enfrenta Venâncio. Instruído por Belarmino, o matador acerta José Inocêncio, que cai de sua montaria.

Quarta-feira, 24 de janeiro

José Inocêncio consegue enganar os dois matadores e se salva da tocaia. Nena comenta com Belarmino que acha o jeito de Venâncio estranho. Venâncio ameaça matar José Inocêncio ao saber por Deocleciano que o patrão está interessado em Maria Santa. José Inocêncio manda Deocleciano entregar uma 'encomenda' na fazenda de Belarmino. José Inocêncio diz a Deocleciano que não consegue tirar Maria Santa da cabeça. Belarmino tenta convencer Venâncio a matar José Inocêncio em troca de terras. Inácia aconselha José Inocêncio a esquecer Maria Santa. Nena orienta Quitéria a cuidar de Santinha e mantê-la longe de Venâncio. José Inocêncio se depara com Maria Santa na cachoeira.

Quinta-feira, 25 de janeiro

Maria Santa pede a José Inocêncio que vá embora, com medo de o fazendeiro ser morto por Venâncio. Belarmino se sente ofendido ao ouvir de Deocleciano que José Inocêncio quer comprar as suas terras. José Inocêncio se nega a vender seu cacau para Firmino. Juliete, uma das moças da casa de Jacutinga, conta para ela que viu a tropa de José Inocêncio passar por sua casa. Padre Santo informa a Inácia que Cândida faleceu. Venâncio desconfia de que Quitéria possa estar escondendo algo dele, quando ela afirma que gostaria que Maria Santa se casasse com José Inocêncio. Maria Santa avisa a Venâncio que vai embora de casa.

Sexta-feira, 26 de janeiro

Maria Santa comunica a Venâncio que está grávida. Venâncio decide ir embora com Quitéria e abandona Maria Santa na porta da casa de Jacutinga. Jacutinga acolhe Maria Santa e orienta suas meninas a não comentarem sobre a presença da filha de Venâncio no bordel. José Inocêncio diz a Padre Santo que vai atrás da Maria Santa. Belarmino procura José Inocêncio e conta que Venâncio foi embora levando Santinha. Ele se desespera. Jacutinga percebe a pureza de Maria Santa. Norberto comenta com Firmino sobre a presença de uma menina nova no bordel. Belarmino se depara com Maria Santa ao chegar à casa de Jacutinga.

Sábado, 27 de janeiro

Belarmino e Firmino disputam a atenção de Maria Santa na casa de Jacutinga. Maria Santa conta a Jacutinga que foi José Inocêncio quem a beijou. José Inocêncio reforma a fazenda com o dinheiro da venda do cacau e a ajuda de Deocleciano e Jupará. Jacutinga repreende Juliete por reclamar de Maria Santa. Inácia sente que algo de ruim pode acontecer. José Inocêncio aceita comprar a safra de cacau de Belarmino, em troca de informação sobre o paradeiro de Maria Santa. Nena fica aflita ao ver Belarmino saindo de casa armado. José Inocêncio reencontra Maria Santa na casa de Jacutinga e os dois se emocionam. Belarmino fica de tocaia a espera de José Inocêncio e atira contra ele.

Segunda-feira, 29 de janeiro

Inácia cuida dos ferimentos de José Inocêncio. Deocleciano e Jupará fingem a morte de José Inocêncio e convidam Belarmino e Firmino para o suposto velório. Belarmino mente para Deocleciano afirmando que comprou a fazenda de José Inocêncio antes da 'morte' do fazendeiro. Firmino desconfia de Belarmino. No falso velório, Belarmino se sente vitorioso e confessa ter atirado em José Inocêncio, que escuta a confissão. José Inocêncio se levanta e assusta Belarmino ao aparecer vivo. Ele obriga o coronel a vender sua fazenda para ele. Enfurecido e humilhado, Belarmino se vinga também de Firmino. Ao voltar para casa, Belarmino é assassinado em uma emboscada.

Terça-feira, 30 de janeiro

José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga. Maria Santa emocionada com a revelação do fazendeiro comemora o 'milagre'. Nena se desespera ao ver os corpos de Belarmino e Firmino. Jacutinga avisa a José Inocêncio que Maria Santa só deixará seu estabelecimento na condição de casada. José Inocêncio garante aos funcionários de sua fazenda que não matou Belarmino. José Inocêncio convence Nena a vender a fazenda de Belarmino para ele. A viúva acaba aceitando a proposta. Jacutinga orienta Maria Santa sobre a vida de casal. Padre Santo avisa a José Inocêncio que só celebrará seu casamento com Maria Santa na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto comenta com Deocleciano e Jupará que Egídio largará os estudos para ficar na fazenda que era do pai. Padre Santo chega para celebrar o casamento e estranha ao ver a vila deserta.

Quarta-feira, 31 de janeiro

Padre Santo aceita fazer o casamento de José Inocêncio e Maria Santa com a participação dos convidados e todos celebram a decisão. José Inocêncio leva Maria Santa até o Jequitibá para pedir sua benção, e mostra o facão enterrado. Maria Santa e José Inocêncio passam a noite juntos. Deocleciano e Jupará pedem a mão de Morena e Flor em casamento, respectivamente, e a benção ao Padre Santo para casá-los. Inácia e Maria Santa se estranham. Já casados, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa que era de Belarmino, presente dado aos empregados por José Inocêncio. Morena dá conselhos a Flor. Maria Santa e Inácia começam a se entender e estão mais próximas. Padre Santo diz a Maria Santa que deseja conversar com ela.

Quinta-feira, 01 de fevereiro

José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa conta a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga esteja com ela na hora do parto. Deocleciano percebe que Morena está grávida. Maria Santa e Morena intensificam a amizade. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto. José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele contraria os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado de Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce, e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho. Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio.

Sábado, 03 de fevereiro

Morena fica feliz de cuidar do filho de Maria Santa e sente a presença da amiga. Morena se emociona ao notar que está amamentando a criança. José Inocêncio comunica a Morena que levará João Pedro para casa depois do desmame, e a convida, junto a Deocleciano, para serem padrinhos de João Pedro. Passam-se 10 anos, e João Pedro segue sendo rejeitado pelo pai. Numa discussão de irmãos, Bento acusa João Pedro de ter matado a mãe. João Pedro reclama de José Inocêncio para o padrinho, Deocleciano. João Pedro diz a Zinha que a considera como irmã. Diante da imagem da santa, José Inocêncio diz que, quando conseguir esquecer Maria Santa, talvez seja capaz de perdoar João Pedro. João Pedro corre triste pela mata e encontra o facão que o pai fincou no pé do Jequitibá.