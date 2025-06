Êta Mundo Melhor: Resumo dos capítulos da novela da Globo (30/6 a 12/7)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 30 de junho

Ernesto sequestra Junior, filho de Candinho, e ele se desespera. Ernesto descobre que Filó morreu no incêndio e deixa o bebê com roceiros. Candinho afirma a Celso que encontrará seu filho. Estela cuida de Anabela. Na estrada, Candinho cruza com os roceiros Damião e Jacira e acredita ter ouvido um choro de criança, mas Sabiá o distrai. Jacira e Damião dão o bebê de Candinho para a cigana Carmem. Carmem entrega o bebê a Zulma. Candinho se desespera por não encontrar seu filho.

Terça-feira, 1º de julho

Candinho descobre que o bebê foi entregue a Carmem e a procura, com a ajuda de Celso e Sabiá. Zulma afirma a Zenaide que o bebê de Candinho é sua mina de ouro. Anastácia, mãe de Candinho, morre com a notícia do desaparecimento do neto. Passagem de alguns dias. Celso fica indignado com o testamento de Anastácia. Estela leva Anabela para o hospital. Zulma aplica golpes usando o bebê de Candinho. Celso visita Sandra no reformatório. Um telegrama com a notícia da morte de Filomena chega ao sítio, e Dita diz a Cunegundes que irá a São Paulo buscar mais informações. Celso vê Zulma na porta da igreja com um bebê.

Quarta-feira, 2 de julho

Zulma despista Celso, que afirma a Sandra que encontrou o bebê de Candinho. Dita é roubada durante a viagem para São Paulo. Zé dos Porcos chora ao constatar que Mafalda o deixou. Quinzinho recebe uma carta de Medéia anunciando sua chegada, e Cunegundes se desespera. Estela fica nervosa ao receber flores, o que intriga Aurora. Dita chega ao cemitério para confirmar a morte de Filó, e acaba se assustando com Candinho e Policarpo, sem identificar que eram eles. Celso procura Zulma.

Quinta-feira, 3 de julho

Celso faz um acordo com Zulma para esconder o bebê de Candinho. Cunegundes garante a Quinzinho que não irá aturar os desaforos de Medéia. Candinho conhece Asdrúbal. Cunegundes planeja ficar com o bebê de Filó para arrancar dinheiro de Candinho. Celso visita Sandra e afirma que dará um jeito de afastar Ernesto. Ernesto vai ao encontro de Tamires. Celso diz a Tamires que pensa em comprar o dancing para Sandra. Maria se irrita com a demora de Celso. Margarida acolhe Dita em sua pensão. Zulma fantasia sobre a origem do bebê que tem nos braços. Dita encontra Candinho.

Sexta-feira, 4 de julho

Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê. Araújo acusa Celso de lhe propor um negócio escuso. Zé dos Porcos afirma a Quincas que jamais se casará novamente. Medéia chega à casa de Quinzinho e Cunegundes. Olga comenta com Araújo sobre a necessidade de internação de seu filho, que está em tratamento no Exterior. Estela pede que Aurora impeça o homem que a procurou de voltar à sua casa. Tamires diz a Celso que sua prima negou a proposta de compra do dancing. Zé dos Porcos conhece Maria Divina. Maria flagra Celso com Tamires no dancing. Candinho leva Dita de volta à fazenda. Cunegundes cobra dinheiro de Candinho.

Sábado, 5 de julho

Cunegundes diz a Candinho que precisa receber a herança de Filó. Dita fica magoada com Quincas. Zenaide anuncia a Zulma que não há mais mantimentos na despensa. Zulma leva outra criança para aplicar golpes. Margarida gosta dos galanteios de Asdrúbal. Selma ameaça Sandra, e a vilã enfrenta a detenta sem que ninguém veja. Estela se preocupa quando vê Aurora com dores. Tamires desconfia de Ernesto. Dita pensa em deixar Quincas. Sabiá anuncia que encontrou uma pista do bebê de Candinho. Dita e Manoela deixam a fazenda e vão para São Paulo. Candinho acredita ter encontrado seu filho.

Segunda-feira, 7 de julho

Candinho percebe que a criança encontrada não se trata de seu filho, e comunica a Sabiá. Celso revela a Maria que esteve no dancing a mando de Sandra, e ela desiste da separação. Zé dos Porcos e Maria Divina trocam provocações. Ernesto visita Sandra na prisão, e ela afirma que o filho de Candinho deve morrer. Aurora é internada, e pede a Estela que jamais abandone Anabela. Asdrúbal e Celso convencem Candinho a abrir uma fábrica de biscoitos. Candinho ajuda Zulma, sem saber que a golpista tem seu filho nos braços. Sabiá conta a Candinho que a cigana que estava com seu filho estava em uma embarcação que afundou.

Terça-feira, 8 de julho

Sabiá anuncia a Candinho que não houve sobreviventes no naufrágio do navio. Ernesto pede abrigo a Zulma, mas a prima o expulsa de sua casa. Maria Divina se oferece para trabalhar na casa de Cunegundes. Dita vence a premiação como cantora na rádio. Margarida reconhece Lúcio. Celso descobre a suposta morte do filho de Candinho. Lauro oferece uma vaga no curso de enfermagem para Estela. Cunegundes, Quincas e Quinzinho decidem ir para São Paulo. Maria reconhece o bebê de Candinho nos braços de Zulma. Zulma entrega o bebê para Ernesto, que identifica a criança. Maria vai atrás de Zulma, e acaba sofrendo um acidente.

Quarta-feira, 9 de julho

Zulma observa Maria no chão, inconsciente, e foge. Ernesto diz a Zulma que sabe de quem é o bebê que tem nos braços. Candinho encontra Cunegundes e sua família em São Paulo, e pede que Sabiá os oriente. Candinho e Celso vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana. Estela acolhe Maria no hospital. Zé dos Porcos e Maria Divina se beijam. Asdrúbal conhece a família de Cunegundes. Celso descobre que Maria foi atropelada e não resistiu. Ernesto explica para Zulma sobre o bebê de Candinho. Dita assina o contrato com a rádio, quando vê Quincas com Francine. Sandra gosta de saber do falecimento de Maria. Celso exige que Zulma lhe devolva o bebê de Candinho.

Quinta-feira, 10 de julho

Zulma convence Celso a deixar o bebê com ela, e Ernesto ouve. Dita decide se separar de Quincas e permanecer na cidade. Zulma expulsa Ernesto de sua casa. Quincas fica encantado com Sônia. Estela recebe uma mensagem de um homem e se desespera. Candinho sente que seu filho está vivo. Margarida acolhe Sônia em sua pensão. Celso resgata os pertences de Maria no hospital, e é acolhido por Estela. Zulma acredita que Samir tenha sido levado de sua casa.

Sexta-feira, 11 de julho

Zulma e Zenaide encontram Samir na cozinha e se surpreendem. Candinho comete um erro e interfere na campanha de lançamento de sua nova fábrica de biscoitos. Celso e Araújo ficam horrorizados com o resultado da campanha. Celso e Estela trocam olhares. Zulma se alia a Celso e, juntos, conseguem tirar Ernesto do país. A polícia faz uma batida na casa de Zulma, que foge com Zenaide e Samir. A voz de Dita faz sucesso na rádio, sendo dublada por outra mulher. Asdrúbal avisa a Candinho que mandou Cunegundes e sua família de volta para o sítio. Passam-se alguns anos. Samir foge de Zulma e Zenaide, e acaba esbarrando com Candinho e Policarpo.

Sábado, 12 de julho

Candinho gosta de conhecer Samir, e Zulma e Zenaide resgatam o menino. Picolé pede abrigo a Candinho, e afirma que ajudará o rapaz a encontrar seu filho. Samir acompanha, contrariado, Zulma, que sai para aplicar golpes. Ernesto trabalha como promotor de rua. Asdrúbal comenta com Celso que pensa em novas maneiras de procurar o filho de Candinho. Margarida repreende o comportamento de Quincas. Quitéria pede para Celso deixá-la trabalhar com Candinho. Estela reencontra Celso, e os dois marcam um encontro. Samir afirma a Jasmin que a levará com ele quando for encontrado por seu pai. Picolé e Candinho se animam com os novos planos de Asdrúbal para a busca de Samir.