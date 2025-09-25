Êta Mundo Melhor: Resumo dos capítulos da novela da Globo (26/9 a 4/10)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta, 26 de setembro

Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.

Sábado, 27 de setembro

Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Estela expulsa Celso de sua casa. Zulma fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe. Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa. Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.

Segunda, 29 de setembro

Dita e Zulma se enfrentam pelo amor de Candinho. Asdrúbal finge ser uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho se instala com Policarpo na casa de Celso. Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu ao atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio e conta que Ernesto está preso, precisando da ajuda de Paixão. Sônia deduz que Francine e Tobias a difamaram para Lauro. Sônia indica Dita para cantar no dancing. Paixão visita Ernesto na delegacia. Sandra foge do castelo com a ajuda de Inês. Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho. Dita beija Candinho.

Terça, 30 de setembro

Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé. Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura

Quarta, 1º de outubro

Candinho toma a bebida oferecida por Zulma, sem saber que se tratava da poção do amor. Dita flagra Candinho sob os efeitos da poção. Haydée acredita que será aceita como filha por Lúcio. Ernesto socorre Paixão, mas Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições. Sabiá descobre com Zenaide que Celso contribui com a Casa dos Anjos. Estela encontra Ernesto no hospital. Candinho beija Zulma. Dita sofre com sua decepção amorosa. Sandra chega a São Paulo com Inês.

Quinta, 2 de outubro

Candinho se desespera ao amanhecer ao lado de Zulma em seu quarto. Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro. Sônia se arrepende de ter passado a noite com Quincas. Ernesto compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão. Celso convida Estela para passear de barco. Dita ouve quando Ernesto fala mal de seu padrinho para Mirtes, e conta para Estela. Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo na rua. Estela confronta Ernesto. Ernesto aproveita uma distração de Celso e Anabela durante o passeio de barco e sequestra Estela.

Sexta, 3 de outubro

Ernesto afirma a Estela que Celso não ouvirá seus pedidos de socorro. Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Estela luta com Ernesto, mas acaba caindo na água. Ernesto foge com seu barco. Anabela tem um mau pressentimento e desmaia. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho. Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela. Ernesto teme o ocorrido com Estela.

Sábado, 4 de outubro

Todos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce. Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.

