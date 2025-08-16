Êta Mundo Melhor: Resumo dos capítulos da novela da Globo (16/8 a 23/8)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sábado, 16 de agosto

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

Segunda, 18 de agosto

Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.

Terça, 19 de agosto

Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.

Quarta, 20 de agosto

Celso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.

Quinta, 21 de agosto

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

Sexta, 22 de agosto

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.

Sábado, 23 de agosto

Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.