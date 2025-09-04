Dona de Mim: Resumo dos capítulos da novela da Globo (5/9 a 13/9)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta, 5 de setembro

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

Sábado, 6 de setembro

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

Segunda, 8 de setembro

Terça, 9 de setembro

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

Quarta, 10 de setembro

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

Quinta, 11 de setembro

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

Sexta, 12 de setembro

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

Sábado, 13 de setembro

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.