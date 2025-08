Dona de Mim: Resumo dos capítulos da novela da Globo (5/8 a 18/8)

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça, 5 de agosto

Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um acidente grave com um carro e deduzem que se trata de Abel. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte, deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.

Quarta, 6 de agosto

Leo chega com Sofia à mansão, e todos perguntam por Abel. Rosa comenta com Ayla sua preocupação com o destino de Abel. Davi liga para Jaques, que despista o sobrinho. Todos rezam pela volta de Abel. Sofia se desespera com a ausência do pai. Marlon avisa a Samuel que encontrou o carro de Abel, que desconfia de que o pai possa estar vivo. Danilo sofre com o acidente de Abel e pressiona Jaques. Samuel acusa Danilo de ser um espião de Jaques. Pam e Kami desconfiam da proximidade entre Danilo e Jaques. Jaques assume a sala de Abel na Boaz, e Samuel afirma que o tio atentou contra seu pai.

Quinta, 7 de agosto

Jaques discute com Samuel, e ambos decidem chamar a polícia. Ricardo exige que Danilo minta para a polícia. Samuel confronta Jaques. Leo cuida de Sofia, que é apoiada por Dedé. Savassi declara Vanderson como o principal suspeito da sabotagem ao carro de Abel. Jaques decide pagar uma dívida de Abel, e Rosa se surpreende. Katinha se incomoda com a proximidade entre Leo e Samuel. Filipa decide procurar emprego. Jaques ocupa a mansão de Abel.

Sexta, 8 de agosto

Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê. Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais. Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.

Sábado, 9 de agosto

Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter. Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara. Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.

Segunda, 11 de agosto

Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.

Terça, 12 de agosto

Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

Quarta, 13 de agosto

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.

Quinta, 14 de agosto

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

Sexta, 15 de agosto

Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

Sábado, 16 de agosto

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Segunda, 18 de agosto

Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.