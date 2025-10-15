Filme de Springsteen elimina mito para retratar "Bruce, o homem"

Por Hanna Rantala
LONDRES (Reuters) - O astro norte-americano de rock Bruce Springsteen fez uma aparição surpresa no tapete vermelho do Festival de Cinema de Londres nesta quarta-feira, dando seu apoio ao elenco e aos produtores de um novo filme biográfico sobre sua vida.
"Springsteen: Salve-me do Desconhecido" é estrelado por Jeremy Allen White, ator da série "O Urso", como o vencedor de vários Grammy. Mas, em vez de se concentrar em sua carreira de sucesso, o filme oferece um retrato cru da pessoa por trás da música.
Dirigido e co-escrito por Scott Cooper, o filme é baseado no livro homônimo de Warren Zanes ("Springsteen: Deliver Me from Nowhere", título original do filme). Ele acompanha um jovem Springsteen, prestes a alcançar o sucesso, lutando contra seus demônios internos e traumas de infância enquanto escreve o álbum "Nebraska", de 1982.
White disse que o drama, que também se aprofunda no relacionamento tenso de Springsteen com seu pai, interpretado por Stephen Graham, mostra um período difícil, mas decisivo na vida do roqueiro.
"Acho que o cerne da história é o anseio por uma conexão familiar e o relacionamento entre ele e seu pai", disse White. "Acho que ele tomou decisões durante esse período de sua vida que lhe permitiram viver a vida que ele queria viver."
O filme também apresenta o astro de "Succession" Jeremy Strong como o empresário de longa data de Springsteen, Jon Landau.
"É um filme obviamente sobre Bruce e sobre a produção de 'Nebraska', mas é sobre a reparação de traumas por meio da arte e o enfrentamento da depressão e de problemas de saúde mental", disse Strong.
"Acho que é uma história incrivelmente corajosa para contar sobre alguém tão mitificado como Bruce, para contar a história de Bruce, o homem", disse Strong.
O filme marca a primeira vez que a vida do músico é retratada na tela grande. Springsteen, 76 anos, esteve intimamente envolvido na produção.
"Logo no início, ele me ouviu cantando suas músicas. Ele disse: 'você canta muito bem. Você soa como eu, não apenas como eu. Você está fazendo com que as músicas sejam suas e quero que todo o processo tenha essa sensação'", lembrou White. "Sem esse tipo de bênção, acho que não teria sido capaz de fazer o que fiz."
"Ele tem sido muito generoso em todos os sentidos. Ele me deu o violão com o qual aprendi a tocar. Eu ainda o tenho", disse White.
