Filme de Springsteen elimina mito para retratar "Bruce, o homem"

Dirigido e co-escrito por Scott Cooper, o filme é baseado no livro homônimo de Warren Zanes ("Springsteen: Deliver Me from Nowhere", título original do filme). Ele acompanha um jovem Springsteen, prestes a alcançar o sucesso, lutando contra seus demônios internos e traumas de infância enquanto escreve o álbum "Nebraska", de 1982.

White disse que o drama, que também se aprofunda no relacionamento tenso de Springsteen com seu pai, interpretado por Stephen Graham, mostra um período difícil, mas decisivo na vida do roqueiro.

"Acho que o cerne da história é o anseio por uma conexão familiar e o relacionamento entre ele e seu pai", disse White. "Acho que ele tomou decisões durante esse período de sua vida que lhe permitiram viver a vida que ele queria viver."

O filme também apresenta o astro de "Succession" Jeremy Strong como o empresário de longa data de Springsteen, Jon Landau.

"É um filme obviamente sobre Bruce e sobre a produção de 'Nebraska', mas é sobre a reparação de traumas por meio da arte e o enfrentamento da depressão e de problemas de saúde mental", disse Strong.

"Acho que é uma história incrivelmente corajosa para contar sobre alguém tão mitificado como Bruce, para contar a história de Bruce, o homem", disse Strong.