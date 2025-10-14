Dell'Orco, parceiro de Armani, vai dirigir fundação com papel fundamental em venda

A fundação é peça-chave no plano de sucessão de Armani. Seu testamento revelou a surpreendente decisão de vender gradualmente a empresa que ele fundou a possíveis compradores, que incluem empresas como LVMH, L'Oréal e EssilorLuxottica, ou buscar uma abertura de capital no mercado.

O designer, conhecido no setor como "Rei Giorgio", morreu em 4 de setembro, aos 91 anos. Ele deixou a empresa para seus herdeiros e para a Fundação, que foi criada em 2016 e presidida pelo próprio Armani até sua morte.

A fundação controla 30% dos direitos de voto de seu império de negócios. Ela foi criada para proteger o legado de Armani. O parceiro de negócios e de vida de Armani, Dell'Orco, já controlava 40% dos direitos de voto do grupo de luxo.

Ao lado dele no conselho estará o sobrinho de Armani, Andrea Camerana, que detém 15% dos direitos de voto da empresa.

Mas a maior parte da diretoria é composta por membros que não pertencem à família: o banqueiro Irving Bellotti, do Rothschild -- que já era diretor --, o advogado Andrea Silvestri, do Legance, e a tabeliã milanesa Elena Terrenghi.

PEÇA-CHAVE