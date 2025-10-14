D'Angelo, cantor pioneiro do neo-soul, morre aos 51 anos, segundo informações

A notícia de sua morte causou comoção em toda a mídia social, com fãs e colegas artistas compartilhando tributos que refletem a influência que ele teve em suas vidas e músicas.

O rapper norte-americano Doja Cat o descreveu como "uma verdadeira voz da alma e inspiração para muitos artistas brilhantes da nossa geração e das gerações futuras".

D'Angelo, nascido Michael Eugene Archer, lançou sua carreira na década de 1990 com seu álbum de estreia "Brown Sugar", que alcançou o quarto lugar na lista dos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop da Billboard em 1995. A música do álbum "Lady" alcançou o top 10 do Hot 100 da Billboard, e as músicas "Cruisin'" e a faixa-título, "Brown Sugar", foram aclamadas pela crítica.

Em 2020, a Rolling Stone aclamou "Brown Sugar" como um dos melhores álbuns de todos os tempos, chamando-o de "uma fusão visionária do soul dos anos 1970 e R&B dos anos 1990 que abriu caminho para o neo-soul". A revista classificou o álbum na posição 183 de 500.

D'Angelo lançou dois outros álbuns de estúdio durante sua vida: "Voodoo", em 2000, e "Black Messiah", em 2016. Seu segundo álbum ficou duas semanas em primeiro lugar na lista dos 200 melhores da Billboard. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com outros artistas notáveis do R&B e do neo-soul, como Erykah Badu e Lauryn Hill, em seu álbum de estreia aclamado pela crítica, "The Miseducation of Lauryn Hill", de 1998.

D'Angelo também ficou conhecido como um símbolo sexual por seu sucesso de 2000, "Untitled (How Does It Feel)", no qual lançou um vídeo popular que o mostrava sem camisa. Esse foi um título que D'Angelo rejeitou amplamente, dizendo que preferia se concentrar em sua música.