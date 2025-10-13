Taylor Swift vai estrear final da Eras Tour e série documental no Disney+

(Reuters) - A superestrela do pop Taylor Swift anunciou na segunda-feira que lançará um filme de show e uma série de documentário em seis episódios sobre a última etapa de sua extremamente bem-sucedida Eras Tour no Disney+ em 12 de dezembro, expandindo sua parceria com o serviço de streaming.

O Disney+, que transmitiu uma versão anterior do filme da Eras Tour neste ano, está aprofundando sua colaboração com Swift, apoiando-se em música ao vivo exclusiva e na grande e dedicada base de fãs globais da estrela pop para atrair novos assinantes em um mercado competitivo.

Em uma postagem no X, Swift disse que "The Eras Tour | The Final Show" transmitirá a apresentação completa de sua última parada da turnê em Vancouver, incluindo o primeiro set completo ao vivo de seu álbum "Tortured Poets Department".