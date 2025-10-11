Ian Watkins, ex-vocalista da Lostprophets, é morto em ataque em prisão do Reino Unido, segundo a mídia

LONDRES (Reuters) - Ian Watkins, ex-vocalista da banda de rock galesa Lostprophets, que cumpria pena de 35 anos por crimes sexuais contra crianças, foi morto na prisão por outro detento, informou a mídia britânica neste sábado.

Watkins, de 48 anos, estava cumprindo sua pena na prisão de Wakefield, no norte da Inglaterra.

"Às 9h39 desta manhã (sábado), a polícia foi chamada por funcionários da HMP Wakefield relatando uma agressão a um prisioneiro", disse a polícia de West Yorkshire em um comunicado.