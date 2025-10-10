Novo álbum de Taylor Swift domina as paradas musicais do Reino Unido e estabelece recordes

No Reino Unido, ele se tornou seu 14º álbum nº 1 das paradas, "garantindo a maior semana de abertura do ano em apenas três dias.... (e terminando) a semana com a impressionante marca de 423.000 reproduções combinadas nas paradas", informou a Official Charts Company.

A primeira semana de lançamento do álbum foi a maior no Reino Unido desde "Divide", de Ed Sheeran, em 2017, e a maior semana de estreia de um álbum internacional na Reino Unido neste século, acrescentou.

"The Life of a Showgirl" estabeleceu recordes para diferentes formatos, incluindo o maior número de downloads de álbuns na primeira semana em 2025 e o maior número de streamings de álbuns no Reino Unido em uma semana, com o streaming contribuindo com 84.000 vendas equivalentes.

Em vinil, tornou-se o álbum de venda mais rápida do Reino Unido neste século, com 126.000 vendas, e a maior venda de vinil em uma semana desde que os registros modernos das paradas começaram em 1994.

A faixa de abertura do álbum, "The Fate of Ophelia", ficou no topo da parada de singles do Reino Unido, seguida pelas músicas "Opalite" e "Elizabeth Taylor", em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

"A lista de conquistas de Swift nessa semana é extraordinária, não menos importante é o fato de que 'The Life of a Showgirl' acaba de registrar confortavelmente a maior primeira semana da carreira dela no Reino Unido", disse Martin Talbot, presidente-executivo da Official Charts, em um comunicado.