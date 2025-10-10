George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

"Certamente há elementos sobre a experiência que tive, mas não muitos arrependimentos, o que eu acho que é 'graças a Deus'", disse Clooney, de 64 anos, ao participar da estreia do filme no Festival de Cinema de Londres nesta sexta-feira.

"É pessoal, mas não sou tão infeliz quanto aquele cara. Tenho uma família que amo e filhos que acho que ainda me amam. Eles têm oito anos, há tempo para fazer besteira. E tenho amigos que não são pagos."

Dirigido por Noah Baumbach, que co-escreveu o roteiro com a atriz Emily Mortimer, "Jay Kelly" mostra o personagem principal refletindo sobre seu passado e presente enquanto viaja para a Europa com sua grande comitiva.

O grupo, que inclui sua publicitária Liz, interpretada por Laura Dern, e a cabeleireira e maquiadora Candy (Mortimer), se desintegra lentamente durante a viagem. Mas o fiel empresário de Kelly, Ron, interpretado por Adam Sandler, permanece ao seu lado e faz um balanço de sua própria vida.

"Você vê alguém que, quando faz um filme, passa muito tempo longe de sua família. Eu sempre tentei trazer a família para perto o máximo possível", disse Sandler. "E, como qualquer pessoa que trabalha para ganhar a vida, você está longe de algumas coisas que gostaria de não estar perdendo. Trata-se de lidar com essa dor e descobrir o melhor equilíbrio."

Baumbach, cujos filmes anteriores incluem "História de um Casamento" e "Ruído Branco" e que co-escreveu o filme de sucesso "Barbie" com sua esposa Greta Gerwig, disse que se propôs a fazer um filme sobre um ator em crise.