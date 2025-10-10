Emocionado, príncipe William segura lágrimas ao falar sobre impacto do suicídio

"Eu gostaria de sentá-lo assim e dizer: 'Por que você não me procurou? Porque ele perdeu toda a alegria, e nós teríamos ficado bem. E acho que isso é o mais difícil, nós teríamos ficado bem", disse ela ao príncipe, que então tentou conter as lágrimas.

"Você está bem?", Mannings pergunta.

"Sinto muito", responde William. "É que é difícil fazer essas perguntas que eu..."

"Não, está tudo bem. É que você tem filhos... É difícil... E você mesmo já passou por uma perda."

No ano passado, William estava entre os enlutados no funeral de Thomas Kingston, genro do príncipe Michael de Kent, primo da falecida rainha Elizabeth, que morreu por suicídio após sofrer efeitos adversos de medicamentos.

O filme foi lançado para coincidir com o lançamento da Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio pela Royal Foundation, organização beneficente de William e sua esposa Kate, que vai se concentrar na compreensão das causas do suicídio e no fornecimento de apoio acessível.