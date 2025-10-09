SplashUOL
'O Beijo da Mulher Aranha' dá novo toque à clássica história de amor queer

Danielle Broadway
da Reuters, em Los Angeles (EUA)
'O Beijo da Mulher Aranha' chega ao Brasil em janeiro de 2026
'O Beijo da Mulher Aranha' chega ao Brasil em janeiro de 2026 Imagem: Divulgação/ Vanity Fair

A cantora e atriz Jennifer Lopez teve vários papéis na adaptação cinematográfica musical de "O Beijo da Mulher Aranha" e estava determinada a fazer com que todos eles fossem seus, seguindo os passos das aclamadas atrizes latinas Sônia Braga e Chita Rivera. No Brasil, o filme chega aos cinemas pela Paris Filmes no dia 15 de janeiro.

"Você realmente tem que deixar isso de lado e fazer com que seja seu", disse Lopez sobre sua abordagem ao assumir seus papéis como a Mulher Aranha, a atriz de Hollywood chamada Aurora, e a estrela de cinema, Ingrid Luna, para o filme.

"Eu realmente senti que cada uma das personagens tinha um tom e uma voz de canto diferentes", disse Lopez.

"Um tom mais sombrio para as canções da Mulher Aranha, um tom mais leve, mais esperançoso e mais romântico para as partes de Aurora e, em seguida, para Ingrid Luna, a verdadeira estrela de cinema, uma espécie de mulher forte e poderosa, uma superestrela", acrescentou a vencedora do American Music Award.

A adaptação de 2025 de "O Beijo da Mulher Aranha", dirigida pelo diretor de "Dreamgirls", Bill Condon, e distribuída pela Lionsgate, Roadside Attractions e LD Entertainment, chega aos cinemas na sexta-feira.

O filme tem origem em um romance de 1976 do autor argentino Manuel Puig, que mais tarde foi adaptado para um filme de 1985 dirigido pelo diretor argentino-brasileiro Héctor Babenco, que acabou gerando uma adaptação musical para a Broadway em 1993, dirigida pelo diretor norte-americano Harold Prince.

A história segue Valentín Arregui, interpretado por Diego Luna, um prisioneiro político que divide a cela com Luis Molina, interpretado por Tonatiuh Elizarraraz, um vitrinista condenado por indecência pública.

Os dois formam um romance improvável enquanto Molina entretém Valentin com o enredo de um musical de Hollywood estrelado por sua estrela de cinema favorita, Ingrid Luna, interpretada por Lopez.

Condon disse que, embora a versão de 2025 se aprofunde mais abertamente no romance gay entre Molina e Valentin, o filme de 1985 foi o pioneiro que o inspirou.

"Deixe-me apenas dizer que o filme foi inovador para sua época e, como um jovem gay, assistir a esse filme significou muito para mim", disse Condon.

Para Tonatiuh, que usa seu primeiro nome profissionalmente, o filme é uma oportunidade de explorar tanto a bela arte quanto as lutas realistas de comunidades historicamente oprimidas.

"Estávamos fazendo algo que era maior do que nós, mas que também nos trazia alegria", disse ele.

"Isso nos lembra o poder que os latinos e os indivíduos queer têm, as dignidades por trás de nossas comunidades e a resiliência por trás disso", acrescentou.

No entanto, Tonatiuh quer que as pessoas entendam que o filme também é uma "mensagem universal de amor".

