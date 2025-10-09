Escritor húngaro Krasznahorkai ganha Prêmio Nobel de Literatura de 2025

"Mas há mais recursos em seu currículo, e ele também olha para o Oriente, adotando um tom mais contemplativo e refinadamente calibrado."

Segundo húngaro a ganhar o prêmio, concedido pela Academia Sueca, depois de Imre Kertész em 2002, Krasznahorkai nasceu na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Romênia.

Sua obra de sucesso de 1985, Sátántangó, se passa em uma área rural igualmente remota e se tornou uma sensação literária na Hungria.

"O romance retrata, em termos poderosamente sugestivos, um grupo de moradores desamparados em uma fazenda coletiva abandonada no interior da Hungria, pouco antes da queda do comunismo", disse a Academia.

Krasznahorkai teve uma estreita parceria criativa com o cineasta húngaro Béla Tarr. Várias de suas obras foram adaptadas para o cinema por Tarr, incluindo "Sátántangó" e "A Harmonia Werckmeister".

A colaboração entre eles foi aclamada pela crítica. Em 1993, Krasznahorkai recebeu o Prêmio Bestenliste alemão de melhor obra literária do ano por "A Melancolia da Resistência".