Itália abre ao público a "Passagem de Commodus" no Coliseu em Roma

ROMA (Reuters) - Uma passagem outrora secreta no Coliseu em Roma, batizada com o nome do temível imperador romano antigo que aparece no sucesso de bilheteria de Hollywood "Gladiador", foi aberta ao público pela primeira vez.

A chamada Passagem de Commodus permitia que os imperadores entrassem na arena e assistissem a lutas de gladiadores e outros espetáculos sem se misturar com as multidões.

Ela foi aberta através das fundações do Coliseu entre o final do Século 1 d.C. e o início do Século 2 d.C., em um acréscimo ao projeto original.