Grupos de Hollywood e Bollywood fazem lobby na Índia para proteger conteúdo contra modelos de IA

O setor cinematográfico está particularmente preocupado com o fato de as ferramentas de IA poderem extrair seus vídeos, imagens e clipes online protegidos por direitos autorais -- como trailers e promoções -- e, de forma mais crítica, inserir conteúdo pirata em suas plataformas.

A atual lei de direitos autorais da Índia não leva em conta o uso de IA. Este ano, o governo formou um painel composto por advogados, funcionários do governo e executivos do setor para analisar se a lei de direitos autorais existente é suficiente para lidar com disputas relacionadas à IA e fazer recomendações.

A Motion Picture Association (MPA) -- que representa a Warner Bros, a Paramount e a Netflix -- e a Producers Guild of India argumentaram que a Índia não deveria mexer em sua lei de direitos autorais e, em vez disso, promover um regime de licenciamento.

Em resposta ao inquérito privado do painel sobre o motivo pelo qual a Índia não deveria permitir exceções gerais de treinamento para reforçar a inovação em IA, o diretor administrativo da MPA India, Uday Singh, disse em uma carta de 2 de agosto que a medida poderia "minar o incentivo à criação de novos trabalhos e corroer a proteção de direitos autorais na Índia".

O presidente-executivo da associação indiana, Nitin Tej Ahuja, disse ao painel em sua carta que "o licenciamento de obras protegidas por direitos autorais é essencial para a receita dos criadores e a sustentabilidade dos negócios".

A MPA se recusou a comentar, enquanto a associação não respondeu às perguntas da Reuters sobre as cartas, que não são públicas.